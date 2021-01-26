Зеленский обеспокоен выполнением госзаказов в оборонном секторе, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен формированием и выполнением государственного оборонного заказа. В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны провел межведомственное совещание.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал недопустимым необоснованный пересмотр основных показателей оборонного заказа в течение года после его утверждения недопустимо. Это возможно только при форс-мажорных обстоятельствах.

"Глава государства обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года", - заявил Данилов.

Также он напомнил, что президент поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопроса относительно развития авиастроительной отрасли одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.

"Относительно реформирования Государственного концерна "Укроборонпром" еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развитию должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК", - добавил Данилов.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" заявили, что по итогам 2020 года концерн выполнил на 100% оборонный госзаказ.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде рекомендовали ликвидировать "Укроборонпром". Подробнее о том, что будет с концерном - в материале РБК-Украина.