Оборона і космос: що буде з "Укроборонпромом" після ліквідації

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді ліквідувати держконцерн "Укроборонпром". ДК перетворять на акціонерне товариство.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.

"Така реформа дозволить своєчасно та повноцінно забезпечувати українську армію якісною зброєю і технікою. Відповідний законопроєкт №3822 підтримав комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і рекомендував парламенту проголосувати за нього у першому читанні на найближчій сесії", - вказано у повідомленні.

У комітеті підкреслюють, що закон дасть можливість пришвидшити трансформацію ОПК у найкоротший термін - до одного року.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, у межах трансформації створять два великі холдинги: "Оборонні системи України", які об’єднають 65 підприємств у 6 субхолдингів; та аерокосмічний холдинг, який опікуватиметься авіацією та космосом.

Що ще пропонує реформа

Передбачається, що державні підприємства ОПК перетворяться на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з вітчизняними та іноземними партнерами.

Очікується залучення прямих, зокрема й іноземних, інвестицій.

"Сучасні методи управління, які убезпечать від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу. Оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, в рамках реформування "Укроборонпром" може позбутися майже половини своїх підприємств - з 116 планують залишити 65.