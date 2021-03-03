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Зеленський про Крим: потрібні більш дієві міжнародні кроки і санкції

Автор: РБК-Україна

Для деокупації Криму потрібні більш дієві міжнародні кроки. Зокрема, санкції за порушення прав людини.

Про це на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші оцінки ситуації в окупованому Криму, які стосуються системних порушень прав людини, збігаються. Я вдячний за послідовну політику Європейського союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний", - зауважив Зеленський.

Він також розповів про те, що влітку пройде саміт Кримської платформи у Києві та запросив Мішеля взяти участь.

"Нещодавно ЄС прийняв новий санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував ввести такі ж санкції проти тих, хто здійснює свавілля на окупованому півострові. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що не вірить у відновлення відносин між Євросоюзом та Росією до деокупації Криму і Донбасу.

Напередодні Брюссель вперше ввів санкції проти Росії за новим глобальним механізмом за переслідування опозиціонера Олексія Навального. Відразу після цього запровадили санкції й США.

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Новини України Володимир ЗеленськийКримСанкції
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