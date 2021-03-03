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Зеленский о Крыме: нужны более действенные международные шаги и санкции

Автор: РБК-Украина

Для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги. В частности, санкции за нарушение прав человека.

Об этом на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши оценки ситуации в оккупированном Крыму, которые касаются систематических нарушений прав человека, совпадают. Я благодарен за последовательную политику Европейского союза о непризнании незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.

Он также рассказал о том, что летом пройдет саммит Крымской платформы в Киеве и пригласил Мишеля принять участие.

"Недавно ЕС принял новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции против тех, кто осуществляет беспредел на оккупированном полуострове. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что не верит в восстановление отношений между Евросоюзом и Россией до деоккупации Крыма и Донбасса.

Накануне Брюссель впервые ввел санкции против России по новому глобальному механизму за преследование оппозиционера Алексея Навального. Сразу после этого санкции ввели и США.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКрымСанкции
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