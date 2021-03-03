Зеленский о Крыме: нужны более действенные международные шаги и санкции

"Наши оценки ситуации в оккупированном Крыму, которые касаются систематических нарушений прав человека, совпадают. Я благодарен за последовательную политику Европейского союза о непризнании незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.

Он также рассказал о том, что летом пройдет саммит Крымской платформы в Киеве и пригласил Мишеля принять участие.

"Недавно ЕС принял новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции против тех, кто осуществляет беспредел на оккупированном полуострове. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы", - добавил Зеленский.