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Зеленський про катастрофу АН-26: ніхто не уникне відповідальності

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 22:07
Зеленський про катастрофу АН-26: ніхто не уникне відповідальності Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський відреагував на просування у розслідуванні катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві. Глава держави обіцяє, що винних притягнуть до відповідальності.

Про це йшлося у відеозверненні Зеленського, яке опублікував Офіс президента.

Президент наголосив, що справу АН-26 не вдасться зам'яти.

"Цю справу не вдасться зам'яти чи спустити на гальмах. Ніхто не уникне відповідальності. Слідство суттєво просунулося вперед. Вже є перші результати", - заявив він.

Нагадаємо, 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26. Жертвами катастрофи стали офіцери та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

Наприкінці жовтня в уряді назвали основні причини катастрофи АН-26 в Чугуєві. Аварія, за висновками урядової комісії, сталася не тільки через технічні несправності, але й через людську помилку.

Сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову. Він став фігурантом справи АН-26.

Крім того, на початку грудня генпрокурор Ірина Венедіктова говорила, що слідство у справі АН-26 перебуває на завершальному етапі.

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Новини України Політика Володимир Зеленський авиакатастрофа Чугуев АН-26
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