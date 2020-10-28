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Названі причини авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві

Новость на русском → Київ, Середа 28 жовтня 2020 14:28
Названі причини авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві Фото: авіакатастрофа АН-26 (twitter com patriarchua)
Автор: Анастасия Рокитна

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти. Причин назвали декілька.

Про це заявив голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду.

За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.

Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, взльоти конвеєром (виконувався 6 політ підряд), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.

Таким чином Уруський назвав 6 небезпечних факторів, які призвели до аварії літака:

  • відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна,
  • екіпаж не зміг вирівняти тягу лівого та правого двигуна,
  • випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку,
  • несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова зниження,
  • штучне створення несиметричності тяги головної установки,
  • неусунення ковзання.

Раніше в коментарі РБК-Україна Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. На технічні несправності наклався людський фактор.

Слідство розглядало чотири версії катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві.

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