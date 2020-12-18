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Зеленский о катастрофе АН-26: никто не избежит ответственности

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 22:07
Зеленский о катастрофе АН-26: никто не избежит ответственности Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве. Глава государства обещает, что виновных привлекут к ответственности.

Об этом шла речь в видеообращении Зеленского, которое опубликовал Офис президента.

Президент подчеркнул, что дело АН-26 не удастся замять.

"Это дело не удастся замять или спустить на тормозах. Никто не избежит ответственности. Следствие существенно продвинулось вперед. Уже есть первые результаты", - заявил он.

Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.

В конце октября в правительстве назвали основные причины катастрофы АН-26 в Чугуеве. Авария, по выводам правительственной комиссии, произошла не только из-за технической неисправности, но и из-за человеческой ошибки.

Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. Он стал фигурантом дела АН-26.

Кроме того, в начале декабря генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что следствие по делу АН-26 находится на завершающем этапе.

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