Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою

Президент Володимир Зеленський наступного тижня проведе засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання має відбутися 19 лютого.
Глава держави доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання, яке має відбутися в приміщенні Офісу президента України.
"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказали в РНБО.
Зазначимо, вчора Зеленський разом з послами країн G7 здійснив візит в зону проведення операції Об'єднаних сил. Він побував на позиціях українських військових в районах, які найчастіше потрапляють під обстріли з боку проросійських бойовиків.
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський провів засідання РНБО, на якому вирішили накласти санкції на так звані "канали Медведчука". Мова йде про канали 112, ZIK та NewsOne.
Також РБК-Україна писало, що наприкінці грудня Зеленський збирав засідання РНБО, щоб обговорити ситуацію з Конституційний судом України.
Додамо, наприкінці січня Зеленський змінив склад РНБО. Зеленський ввів до складу РНБО українського науковця.