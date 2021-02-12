Зеленский инициировал СНБО. Часть заседания будет закрытой

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание должно состояться 19 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook .

Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.

Отметим, вчера Зеленский вместе с послами стран G7 совершил визит в зону проведения операции Объединенных сил. Он побывал на позициях украинских военных в районах, которые чаще всего попадают под обстрелы со стороны пророссийских боевиков.