Зеленский инициировал СНБО. Часть заседания будет закрытой

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание должно состояться 19 февраля.
Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.
"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.
Отметим, вчера Зеленский вместе с послами стран G7 совершил визит в зону проведения операции Объединенных сил. Он побывал на позициях украинских военных в районах, которые чаще всего попадают под обстрелы со стороны пророссийских боевиков.
Напомним, 2 февраля Зеленский провел заседание СНБО, на котором решили наложить санкции на так называемые "каналы Медведчука". Речь идет о каналах 112, ZIK и NewsOne.
Также РБК-Украина писало, что в конце декабря Зеленский собирал заседание СНБО, чтобы обсудить ситуацию с Конституционным судом Украины.
Добавим, в конце января Зеленский изменил состав СНБО. Зеленский ввел в состав СНБО украинского ученого.