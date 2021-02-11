Зеленський хоче долучити до переговорів щодо Донбасу "друзів з Європи та Америки"

Як наголосив президент, події на сході України не мають стати звичними.

"Зруйноване життя й уся та штучно створена несправедливість, яку бачиш з передової, - це те, що потрібно неодмінно виправляти. Розширюючи наявні переговорні можливості, зокрема через ширше залучення наших західних друзів з Європи та Америки", - сказав він.

Зеленський додав, що також потрібно посилювати українську армію, щоб вона могла витримувати щоденні провокації та тиск ворога.

"Ми все це робимо. І я вдячний друзям України, які допомагають нам у цьому", - додав глава держави.