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Резніков виступив за приєднання Польщі та США до переговорів щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 21:18
Резніков виступив за приєднання Польщі та США до переговорів щодо Донбасу Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков виступив за приєднання США та Польщі до переговорів щодо врегулювання на Донбасі. Він вважає, що це може принести користь переговорному процесу.

Про це йдеться в інтерв'ю Резнікова для "Укрінформ".

Міністр заявив, що долучення США та Польщі може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

"Участь США за нової президентської адміністрації, враховуючи певні зобов’язання за Будапештським меморандумом, а також Польщі, яка незабаром головуватиме в ОБСЄ, може спонукати Росію сісти за стіл переговорів і вести перемовини в інтересах миру - і врешті домовитися, а не просто блокувати всі процеси", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про необхідність приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу.

Однак в Міністерстві закордонних справ України пояснили, що для розширення переговорного процесу в нормандському форматі потрібна згода всіх сторін, а Росія не підтримає такої ініціативи.

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