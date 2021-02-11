Зеленський хоче долучити до переговорів щодо Донбасу "друзів з Європи та Америки"
Президент України Володимир Зеленський виступив за долучення до переговорного процесу щодо Донбасу "друзів з Європи та Америки". Він також вдячний тим партнерам, які вже допомагають з врегулюванням.
Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.
Як наголосив президент, події на сході України не мають стати звичними.
"Зруйноване життя й уся та штучно створена несправедливість, яку бачиш з передової, - це те, що потрібно неодмінно виправляти. Розширюючи наявні переговорні можливості, зокрема через ширше залучення наших західних друзів з Європи та Америки", - сказав він.
Зеленський додав, що також потрібно посилювати українську армію, щоб вона могла витримувати щоденні провокації та тиск ворога.
"Ми все це робимо. І я вдячний друзям України, які допомагають нам у цьому", - додав глава держави.
Нагадаємо, віце-прем'єр Олексій Резніков пропонував долучити до переговорів щодо Донбасі представників США та Польщі.
Додамо, нещодавно Зеленський заявив, що українській стороні складно дотримуватися перемир'я на Донбасі. Він зазначив, що бойовики хочуть зірвати режим припинення вогню.