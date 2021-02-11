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Зеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу "друзей из Европы и Америки"

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 22:00
Зеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу "друзей из Европы и Америки" Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул президент, события на востоке Украины не должны стать привычными.

"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - сказал он.

Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - добавил глава государства.

Напомним, вице-премьер Алексей Резников предлагал привлечь к переговорам по Донбассу представителей США и Польши.

Добавим, недавно Зеленский заявил, что украинской стороне сложно соблюдать перемирие на Донбассе. Он отметил, что боевики хотят сорвать режим прекращения огня.

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