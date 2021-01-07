Зеленський про заворушення в США: засуджуємо безпрецедентне насильство

Україна засуджує безпрецедентне насильство, викликане заворушеннями в США. Українська сторона також натхнена стійкістю Конгресу, який все-таки сьогодні затвердив перемогу Джо Байдена на виборах.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив український президент Володимир Зеленський.

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі - Конгресу США. Нас надихає стійкість Конгресу США, який протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провів історичну спільну сесію, яка в переважній більшості підтвердила волю американського народу. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за останніми даними, в ході безладів у Вашингтоні загинули чотири особи. У тому числі поліція підтвердила смерть протестувальниці Ешлі Баббіт, яка померла після того, як в неї вистрілили в будівлі Конгресу.

Напередодні в Конгресі США на спільному засіданні законодавці зібралися затвердити офіційні результати виборів президента. Прихильники чинного голови держави Дональда Трампа влаштували безлади в Вашингтоні, після чого прорвалися до Конгресу.

На придушення заворушень кинули додаткові сили поліції і Національної гвардії. Через кілька годин будівлю Конгресу зачистили від демонстрантів.