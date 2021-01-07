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В ході заворушень у Вашингтоні загинуло чотири людини

Новость на русском → США, Четвер 07 січня 2021 06:55
В ході заворушень у Вашингтоні загинуло чотири людини Фото: Капітолій (flickr)
Автор: Даша Харченко

У ході протестів У Вашингтоні загинули чотири людини. Про одну жінку було відомо раніше.

Про це пише CBS.

Крім жінки ще три людини померли в медичних установах.

На даний момент заарештовано понад 52 осіб. З них 47 - через порушення комендантської години.

Представники правоохоронних органів заявили, що вони також виявили дві саморобні бомби: одну в Національному республіканському комітеті, а іншу - в Національному комітеті Демократичної партії. Недалеко від Капітолію також був знайдений коктейль Молотова.

Раніше поліція американського округу Колумбія підтвердила інформацію про першу жертву сьогоднішніх заворушень у Вашингтоні. Поранена в будівлі Капітолію жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

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