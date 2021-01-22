Зеленский анонсировал создание рынка соцуслуг после пожара в Харькове

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине рынка справедливых социальных услуг для граждан после пожара в доме престарелых в Харькове. По его словам, сейчас в стране не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися.

Об этом Зеленский заявил во время визита в Харьков.

По его словам, на кейсе пожара в харьковском доме престарелых должны быть проведена реформа оказания социальных услуг.

"Сейчас на этом трагическом кейсе надо сделать все. Дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги. Надо сделать на законодательном уровне. Мы же не знаем, сколько таких объектов в стране находится. Поэтому будут законодательные инициативы. Должна быть реформа", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что такие услуги могут предоставлять как частными, так и государственными заведениями.

"Люди могут получать нормальные качественные услуги. Такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет", - отметил Зеленский.

Напомним, пожар в харьковском доме престарелых произошел 21 января. В результате погибли 15 человек, еще несколько пострадали и были госпитализированы.

Отметим, дом, в котором произошел пожар, не был официально зарегистрирован. В связи с этим в Харькове проведут проверки различных объектов.