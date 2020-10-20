ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський анонсував зміну формату послання до Ради

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 жовтня 2020 10:48
Зеленський анонсував зміну формату послання до Ради Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміну формату послання до Верховної ради. Послання зміниться з наступного року.

Про це він сказав у ході свого виступу у парламенті.

"Час змінювати традиції. Депутатам роздавали величезний талмуд, який вони не збиралися читати, а президент не збирався виконувати. За QR-кодом, що лежить перед вами, можете завантажити все послання", - заявив глава держави.

Він розповів, як саме планують змінити формат послання.

"Шановні, я пропоную з наступного року запрошувати з кожної області України військових, медиків, вчителів, студентство, молоді родини, пенсіонерів, громадських діячів, підприємців, науковців, митців, спортсменів і звітувати про те, що зроблено, і презентувати плани на майбутнє людям, які найняли мене на роботу на 5 років", - додав президент.

Новина доповнюється

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Верховна Рада послание
NEWS
В Україні антирекорд по смертях від коронавірусу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні антирекорд по смертях від коронавірусу
DAILY
Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу в столиці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу в столиці