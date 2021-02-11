ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ОБСЕ объяснили, почему не расследуются нарушения "тишины" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 17:55
В ОБСЕ объяснили, почему не расследуются нарушения "тишины" на Донбассе Фото: Халит Чевик (osce.org)
Автор: Юлия Струк

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик объяснил, почему нарушения перемирия на Донбассе не расследуются. По его словам, стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер.

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

"Возникло важное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследования предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности", - отметил Чевик.

Он подчеркнул, что этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, "которого до сих пор не хватало".

"К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах ужесточились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу", - сказал глава СММ ОБСЕ.

Напомним, специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау рассказала о процессе переговоров по единому плану по урегулированию на Донбассе. По ее словам, обсуждение находится в тупике.

Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявил, что Россия не хочет придерживаться перемирия на Донбассе и срывает его. Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ООН Донбасс перемирие
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок