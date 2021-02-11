В ОБСЕ объяснили, почему не расследуются нарушения "тишины" на Донбассе
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик объяснил, почему нарушения перемирия на Донбассе не расследуются. По его словам, стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер.
"Возникло важное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследования предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности", - отметил Чевик.
Он подчеркнул, что этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, "которого до сих пор не хватало".
"К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах ужесточились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу", - сказал глава СММ ОБСЕ.
Напомним, специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау рассказала о процессе переговоров по единому плану по урегулированию на Донбассе. По ее словам, обсуждение находится в тупике.
Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявил, что Россия не хочет придерживаться перемирия на Донбассе и срывает его. Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны оккупантов.