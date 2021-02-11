В ОБСЕ объяснили, почему не расследуются нарушения "тишины" на Донбассе

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик объяснил, почему нарушения перемирия на Донбассе не расследуются. По его словам, стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер.

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

"Возникло важное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследования предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности", - отметил Чевик.

Он подчеркнул, что этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, "которого до сих пор не хватало".

"К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах ужесточились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу", - сказал глава СММ ОБСЕ.