У законі про перехідне правосуддя не буде слова "коллаборант", - Резніков

В законі про перехідне правосуддя, яке може бути задіяно при деокупації Криму і районів Донбасу, не буде слова "коллаборант". Така термінологія не буде використовуватися.

Про це на зустрічі з журналістами розповів віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в законопроекті вирішили відмовитися від поняття "коллаборант" як і від ідеї прийняти окреме законодавство про колабораціонізм. Він також зазначив, що вивчення міжнародного досвіду показало, що з великою долею ймовірності під це поняття можуть потрапити "нормальні люди".

"У своїй більшості люди на окупованій території є заручниками. Тому ми пропонуємо запровадити градацію співпраці з окупаційними режимами", - додав Резніков.

Нагадаємо, в 2018 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в Україні має з'явитися закон про колаборантів.

РБК-Україна в матеріалі "Амністія не для всіх: яким буде перехідний правосуддя на Донбасі та в Криму" писало, що розглядається варіант того, що люди, які співпрацювали з окупаційним режимом, якийсь час не зможуть займати посади в органах державної та місцевої влади.