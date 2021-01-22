В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников

В законе о переходном правосудии, которое может быть задействовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, не будет слова "коллаборант". Такая терминология не будет использоваться.

Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в законопроекте решили отказаться от понятия "коллаборант" как и от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме. Он также отметил, что изучение международного опыта показало, что с большой долей вероятности под это понятие могут попасть "нормальные люди".

"В своем большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами", - добавил Резников.

Напомним, в 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в Украине должен появиться закон о коллаборантах.

РБК-Украина в материале "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму" писало, что рассматривается вариант того, что люди, которые сотрудничали с оккупационным режимом, какое-то время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти.