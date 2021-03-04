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Закон про терміни ліквідації податкової міліції набрав чинності

Автор: Юлія Струк

У четвер, 4 березня, закон про терміни ліквідації податкової міліції набрав чинності. Цей документ вносить зміни до Податкового кодексу.

Вчора закон був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України".

При цьому спочатку передбачалося, що податкову міліцію повинні ліквідувати з дня набрання чинності законом про створення БЕБ.

Нагадаємо, раніше цей закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. На його потреби в державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн ​​гривень.

Так, раніше Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, підтримавши в другому читанні законопроект №3087-д.

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