У четвер, 4 березня, закон про терміни ліквідації податкової міліції набрав чинності. Цей документ вносить зміни до Податкового кодексу.
Вчора закон був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.
Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України".
При цьому спочатку передбачалося, що податкову міліцію повинні ліквідувати з дня набрання чинності законом про створення БЕБ.
Нагадаємо, раніше цей закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, в Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. На його потреби в державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн гривень.
Так, раніше Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, підтримавши в другому читанні законопроект №3087-д.