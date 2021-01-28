Фінансування і громадський контроль: в Україні з'явиться Бюро економбезпеки

В Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. На його потреби у державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Чим займеться БЕБ

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що бюро займатиметься розслідуванням усіх злочинів у сфері публічних фінансів - тобто економічних, фінансових і податкових.

Раніше такі правоохоронні функції були й у податкової міліції, і в економічних підрозділах СБУ та Міністерства внутрішніх справ. Але тепер вони не дублюватимуться.

"У разі порушення законодавства бізнес контактуватиме тільки з Бюро економічної безпеки, а не з десятками інших органів, як зараз. Ясна річ, що за таких умов тиск на бізнес зменшиться", - пояснив парламентар.

Бюро буде аналітичним органом і виявлятиме системні злочини, працюючи з базами даних, а не оперативно-розшуковими заходами чи проведенням обшуків в офісах бізнесів.

Керівництво та працівники бюро

Директора призначає Кабмін за поданням прем’єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. До неї входять:

три особи від Ради національної безпеки і оборони

три особи від Верховної ради

три особи від Кабінету міністрів.

У складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро - до 4 тисяч осіб. При цьому працівники інформаційно-аналітичного підрозділу є детективами, але не наділені повноваженнями застосовувати поліцейські заходи.

Фінансування

У державному бюджеті на цей рік на потреби Бюро економічної безпеки закладено 587 мільйонів гривень.

Контроль громадськості

При відомстві створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за діяльністю бюро. Ця рада буде розглядати звіт директора БЕБ та надаватиме свій висновок.

Для уникнення колапсу в системі передбачений перехідний період. Кримінальні провадження передадуть Генеральній прокуратурі. Коли ж у штаті Бюро економічної безпеки буде 30% працівників - провадження перейдуть до нього.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроект №3087-д.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня 2020-го Рада схвалила цей закон за основу.

Влітку минулого року Гетманцев заявляв, що до кінця 2020 року в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки.