В четверг, 4 марта, закон о сроках ликвидации налоговой милиции вступил в силу. Этот документ вносит изменения в Налоговый кодекс.

Вчера закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины".

При этом изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании БЭБ.