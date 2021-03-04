В четверг, 4 марта, закон о сроках ликвидации налоговой милиции вступил в силу. Этот документ вносит изменения в Налоговый кодекс.
Вчера закон был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.
Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины".
При этом изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании БЭБ.
Напомним, ранее этот закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, в Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн гривен.
Так, ранее Верховная рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, поддержав во втором чтении законопроект №3087-д.