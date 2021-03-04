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Закон о сроках ликвидации налоговой милиции вступил в силу

Автор: Юлия Струк

В четверг, 4 марта, закон о сроках ликвидации налоговой милиции вступил в силу. Этот документ вносит изменения в Налоговый кодекс.

Вчера закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины".

При этом изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании БЭБ.

Напомним, ранее этот закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн ​​гривен.

Так, ранее Верховная рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, поддержав во втором чтении законопроект №3087-д.

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