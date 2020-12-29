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Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності

Автор: Анастасия Рокитна

Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Статус продовжили до 31 грудня 2021 року.

Він опублікований в газеті "Голос України".

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, парламент України продовжив дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Зазначимо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.

Крім того, українська делегації в Тристоронньої контактній групі прокоментувала продовження особливого статусу Донбасу. Вважають це позитивним кроком.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням.

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