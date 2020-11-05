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За виведення бойовиків з Донбасу відповідає Росія, - Резніков

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 15:16
За виведення бойовиків з Донбасу відповідає Росія, - Резніков Фото: Олексій Резніков (facebook com)
Автор: Владислав Красінський, Анастасия Рокитна

В мінських угодах прописано, що мають бути виведені всі іноземні військові формування, а також незаконні збройні формування. Бойовики повинні вийти, роззброїтися і демобілізуватися з територій України.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Україна підготувала план по забезпеченню миру на Донбасі, який включає в себе питання безпеки. За словами Рєзнікова, його неможливо вирішити, поки на окупованій частині Донбасу знаходяться бойовики, НВФ і представники російських військ.

"Звичайно, ми вказуємо, що вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території і представників окупаційних режимів", - заявив він.

Нагадаємо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про створення плану по досягненню миру на Донбасі. Названі п'ять головних пунктів цього плану.

У Володимира Путіна сьогодні відреагували на план України по досягненню миру на Донбасі.

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