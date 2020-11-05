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За вывод боевиков с Донбасса отвечает Россия, - Резников

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:16
За вывод боевиков с Донбасса отвечает Россия, - Резников Фото: Алексей Резников (facebook com)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В минских соглашениях прописано, что должны быть выведены все иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования. Боевики должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Украина подготовила план по обеспечению мира на Донбассе, который включает в себя вопрос безопасности. По словам Резникова, его невозможно решить, пока на оккупированной части Донбасса находятся боевики, НВФ и представители российских войск.

"Конечно мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - заявил он.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о создании плана по достижению мира на Донбассе. Названы пять главных пунктов этого плана.

У Владимира Путина сегодня отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе.

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