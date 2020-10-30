ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

КСУ ще не ухвалив рішення щодо окремих положень законів про е-декларування

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 жовтня 2020 13:04
КСУ ще не ухвалив рішення щодо окремих положень законів про е-декларування Фото: Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що суд ще не ухвалив рішення щодо окремих положень законів про е-декларування. Нардепи просили перевірити конституційність обов'язку декларувати цивільного чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, якщо вони проживають з суб'єктом декларування окремо.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"У цій справі дуже великий блок боротьби з корупцією виділено в окреме провадження. Суд з нього рішення ще не приймав... це не турборежим. Це частина, та яка була очевидною для певної кількості суддів", - сказав Тупицький.

На початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 нардепів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення. Також на відповідність Основному закону просили перевірити окремі положення законів по е-декларуванню, конфіскації необґрунтованих активів, повноважень НАЗК з моніторингу способу життя чиновників.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада 2019 року набув чинності закон, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

Зазначимо, у кінці липня минулого року в Генпрокуратурі допускали, що керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва могло чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України з приводу закону про незаконне збагачення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины Декларації про доходи
NEWS
ДБР викликало на допит голову Конституційного суду
Инна Собораредактор стрічки новин ДБР викликало на допит голову Конституційного суду
DAILY
Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США