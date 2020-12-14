Виплати по 8 тисяч гривень під час карантину: ФОПи вже можуть подавати заявки

В Україні на одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень можуть розраховувати застраховані особи, які можуть втратити дохід через карантин. Це наймані працівники, зайняті на підприємствах, та фізичні особи - підприємці (ФОП).

Про це повідомляє РБК-Україна.

З сьогоднішнього дня Кабмін почне приймати заявки від підприємців на допомогу у зв'язку з карантином. Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 року включно.

Вона заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатку "Дія".

Алгоритм отримання послуги на порталі

Потрібний кваліфікований електронний підпис для авторизації на порталі. Зареєструватися або авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. У розділі "Послуги" вибрати "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам". "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги. Необхідно підтвердити поточне місце роботи. Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Перевірити і відправити заповнену заяву. Чекайте повідомлення про зарахування виплати в банк.

Алгоритм отримання послуги у додатку "Дія"

Завантажити додаток "Дія". Авторизуватися в додатку через Приват24, Monobank, або BankID НБУ. У розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу". "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги. Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Чекайте повідомлення про обробку заяви. Заповнення заяви.

Нагадаємо, в уряді заявляли, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці зміни спрямовані на підтримку бізнесу на час карантину.