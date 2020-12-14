Вибірники ще трьох спірних штатів підтримали Байдена

Виборщики трьох спірних американських штатів віддали свої голоси демократу Джо Байдену. Зокрема, Байдена підтримали виборці Аризони, Джорджії і Пенсільванії.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Байден отримав 11 голосів вибірників в Аризоні, 16 - від Джорджії, і 20 - від Пенсільванії.

Загалом, у Байдена станом на зараз 146 голосів. Крім Джорджії, Аризони і Пенсільванії, його підтримали виборці Вісконсину, Делаверу, Іллінойс, Нью-Гемпширу, Невади і Вермонту.

Чинного президента США Дональда Трампа підтримали виборці Теннессі, Південної Кароліни, Оклахоми, Міссісіпі, Айови, Індіани і Арканзасу. Загалом у Трампа зараз 79 голосів вибірників.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США подали новий позов від штату Техас, до якого приєдналися ще 17 штатів з вимогою визнати недійсними результати виборів в Джорджії, Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії.

Пізніше Верховний суд відхилив позов Техасу про невизнання підсумків минулих президентських виборів у низці штатів.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах.