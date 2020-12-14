Выборщики еще трех спорных штатов поддержали Байдена

Выборщики трех спорных американских штатов отдали свои голоса демократу Джо Байдену. В частности, Байдена поддержали выборщики Аризоны, Джорджии и Пенсильвании.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Байден получил 11 голосов выборщиков в Аризоне, 16 - от Джорджии, и 20 - от Пенсильвании.

В общем, у Байдена по состоянию на сейчас 146 голосов. Кроме Джорджии, Аризоны и Пенсильвании, его поддержали выборщики Висконсина, Делавэра, Иллинойса, Нью-Хемпшира, Невады и Вермонта.

Действующего президента США Дональда Трампа поддержали выборщики Теннесси, Южной Каролины, Оклахомы, Миссисипи, Айовы, Индианы и Арканзаса. В общем у Трампа сейчас 79 голосов выборщиков.

Напомним, ранее в Верховный суд США подали новый иск от штата Техас, к которому присоединились еще 17 штатов с требованием признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Позже Верховный суд отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах.