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Суд відхилив позов Техасу про анулювання перемоги Байдена

Новость на русском → Техас, Субота 12 грудня 2020 03:11
Суд відхилив позов Техасу про анулювання перемоги Байдена Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків президентських виборів у низці штатів. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення суду.

Суд відмовив Техасу в позові через те, що не знайшов підстав для того, щоб Техас оскаржував підсумки виборів у чотирьох інших штатах.

Нагадаємо, раніше в Верховний суд був поданий новий позов від штату Техас, до якого в середу приєдналися ще 17 штатів з вимогою визнати недійсними результати виборів в Джорджії, Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії.

Позов, поданий генпрокурором Техасу, також підтримали генеральні прокурори штатів Алабама, Арканзас, Флорида, Індіана, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі, Юта і Західна Вірджинія.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США.

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