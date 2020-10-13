На всеукраїнське опитування можуть винести легалізацію медичного канабісу

Однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня, яке пройде одночасно з місцевими виборами, може стати легалізація медичного канабісу. Це нібито має заманити молодь на голосування.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, таким чином в команді президента України Володимира Зеленського хочуть підвищити явку молоді на місцевих виборах.

Проте ані в Офісі президента, ані в партії "Слуга народу" цю інформацію РБК-Україна офіційно підтвердити не змогли.

При цьому кілька співрозмовників уточнили, що питання Донбасу в ході опитування підніматися не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який винесуть на всеукраїнське опитування, можуть оголосити вже сьогодні.

Відзначимо, до цього спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції. На його думку, українське суспільство ще не готове до цього.

Після перемоги в першому турі виборів президента Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна заявив, що підтримує легалізацію медичної марихуани у вигляді крапель.

Ще раніше петиція з вимогою легалізувати в Україні канабіс у медичних і наукових цілях набрала 25 тисяч підписів на сайті Верховної ради.