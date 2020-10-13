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Всеукраїнське опитування: перший пункт можуть оголосити вже сьогодні

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 12:22
Всеукраїнське опитування: перший пункт можуть оголосити вже сьогодні Фото: опитування пройде в день місцевих виборів 25 жовтня (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Перший з пунктів, які готують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня, можуть оголосити вже сьогодні. Сам формат того, як це опитування буде проходити, ще опрацьовується.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За його словами, ідея президента Володимира Зеленського вже зустріла шалений опір, оскільки раніше політичні групи не були зацікавлені у проведенні реальних референдумів і опитувань.

"Тим не менш, опитування буде. Остаточний формат оголошеного президентом опитування прямо зараз ще визначається, логістику погоджують з усіма відомствами, що мають відношення до проведення виборів. Перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо вже сьогодні", - зазначив співрозмовник.

Він також додав, що зараз обговорюється сама процедура, кількість спеціальних додаткових бюлетенів, волонтерські групи-організатори і так далі.

Зазначимо, сьогодні Зеленський оголосив, що українцям на виборчих дільницях запропонують відповісти на п'ять питання актуального порядку денного, але не уточнив, на які саме.

Нагадаємо, Комітет виборців України вже виступив із заявою про те, що всенародне опитування в день голосування на місцевих виборах суперечить законодавству.

Влітку президент вніс до парламенту законопроект про народовладдя. Даний документ пропонує закріплення декількох видів референдумів, у тому числі з питання зміни території України.

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