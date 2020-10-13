ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На всеукраїнське опитування не будуть виносити спекуляції щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 12:42
На всеукраїнське опитування не будуть виносити спекуляції щодо Донбасу Фото: всеукраїнське опитування пройде в день виборів 25 жовтня (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

На всеукраїнське опитування 25 жовтня не будуть виносити спекулятивні питання по темі Донбасу. А озвучені окремими особами теми, які нібито готують на опитування, не відповідають дійсності.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За його словами, інформацію окремих блогерів про питання не слід вважати автентичною.

"До речі, серед питань не буде спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокаційних тем, які історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках", - підкреслив співрозмовник.

Зазначимо, сьогодні деякі Telegram-канали почали поширювати інформацію про те, що на всенародне опитування нібито винесуть питання щодо Донбасу, постачання води в Крим, зовнішньополітичного курсу і т. д.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який буде на опитуванні, можуть оголосити вже сьогодні.

Комітет виборців України назвав всенародне опитування в день місцевих виборів таким, що не відповідає законодавству.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас опрос Місцеві вибори
NEWS
Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум
DAILY
Епідемія обмежень: як владі і громадянам уникнути повного карантину
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Епідемія обмежень: як владі і громадянам уникнути повного карантину