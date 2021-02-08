RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Всеукраїнський форум буде щотижневим. Заплановано 30 заходів

Автор: РБК-Україна

Всеукраїнський форум "Україна 30", який сьогодні стартував у Києві, буде щотижневим. Загалом протягом декількох місяців пройде 30 таких форумів за різними темами.

Про це на першому Всеукраїнському форумі заявив президент Володимир Зеленський.

Популярні новини
Байден: пройшли дні, коли США поступалися перед лицем агресії Росії 04 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
Глава партії Меркель: справа Навального - не підстава для скасування "Північного потоку-2" 05 лютого 2021
Медведчук буде відповідати за свою історичну роль в подіях на Донбасі, - Аваков 04 лютого 2021
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову 05 лютого 2021
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо 05 лютого 2021
В Україні повернуть "червону" зону карантину: хто туди потрапить і чому 05 лютого 2021
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР 05 лютого 2021

"Я всіх вітаю з початком першого дня нашого першого Всеукраїнського форуму. Я не обмовився... Сьогодні проходить перший захід, яким ми розпочинаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів, експертів і вчених", - заявив Зеленський.

За його словами, протягом наступних місяців на форумах будуть говорити про безпеку і оборону, Крим, Донбас, комунальні тарифи і так далі.

Нагадаємо, сьогоднішній форум присвячено ситуації з пандемією коронавірусу. Він проводиться за підтримки USAID, ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Сьогодні в онлайн-режимі виступлять генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Серед запрошених: голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Естонії Каїм Кууск, директор медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, голова представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер та інші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийФорум
Читайте також
У Києві протестують під "Парковим", де проходить форум "Україна 30"
Прогноз погоди