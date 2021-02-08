Всеукраїнський форум буде щотижневим. Заплановано 30 заходів

Всеукраїнський форум "Україна 30", який сьогодні стартував у Києві, буде щотижневим. Загалом протягом декількох місяців пройде 30 таких форумів за різними темами.
Про це на першому Всеукраїнському форумі заявив президент Володимир Зеленський.
"Я всіх вітаю з початком першого дня нашого першого Всеукраїнського форуму. Я не обмовився... Сьогодні проходить перший захід, яким ми розпочинаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів, експертів і вчених", - заявив Зеленський.
За його словами, протягом наступних місяців на форумах будуть говорити про безпеку і оборону, Крим, Донбас, комунальні тарифи і так далі.
Нагадаємо, сьогоднішній форум присвячено ситуації з пандемією коронавірусу. Він проводиться за підтримки USAID, ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Сьогодні в онлайн-режимі виступлять генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Серед запрошених: голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Естонії Каїм Кууск, директор медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, голова представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер та інші.