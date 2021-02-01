Всеукраїнський форум "Україна 30": хто візьме участь

У Києві 8-10 лютого пройде всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді". Серед учасників форуму будуть президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Участь у форумі візьмуть представники уряду та парламенту, а також до заходу долучаться представники Європейського союзу.

В рамках форуму хочуть обговорити плани Кабміну на 2021 рік щодо подолання пандемії коронавірусу в Україні, зокрема, заходи з відновлення української економіки, допомоги вразливим категоріям українців, адаптації освіти, а також співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

"Мета форуму - дати суспільству відповіді на основні запитання щодо подолання пандемії. Учасники розглянуть спільний план дій щодо вакцинації, поділяться міжнародними напрацюваннями в боротьбі з COVID-19 і досвідом їхньої імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів", - розповіли в ОП.

Форум буде проводитися за підтримки USAID, ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, проведення форуму "Україна 30" анонсував президент Зеленський. Глава держави закликав українців поставити питання спікерам.