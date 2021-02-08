Всеукраинский форум будет еженедельным. Запланировано 30 мероприятий

Всеукраинский форум "Украина 30" , который сегодня стартовал в Киеве, будет еженедельным. Всего на протяжении нескольких месяцев пройдет 30 таких форумов по разным темам.

"Я всех приветствую с началом первого дня нашего первого Всеукраинского форума. Я не оговорился… Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности и международных партнеров, экспертов и ученых", - заявил Зеленский.

По его словам, в течение следующих месяцев на форумах будут говорить о безопасности и обороне, Крыме, Донбассе, коммунальных тарифах и так далее.