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Возобновление е-декларирования: комитет ВР поддержал законопроект Разумкова

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 16:55
Возобновление е-декларирования: комитет ВР поддержал законопроект Разумкова Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует ВР включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом. "За" такое решение проголосовали 6 членов комитета, 4 - воздержались, а 2 были против.

Стоит подчеркнуть, что законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал.

Напомним, данный законопроект внесли в парламент в понедельник, 2 ноября. Разумков анонсировал этот документ в ходе утреннего заседания согласительного совета парламента.

Как писало РБК-Украина, 27 октября Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Глава государства просит признать решение КСУ от 27 октября "ничтожным" и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

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