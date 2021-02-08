Відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом, - Кулеба

За його словами, перший тест - це доступ до вакцини, його зараз переживають.

"Тут я хочу подякувати всім друзям України у світі, які співпрацють з нами в питанні постачання вакцини...і зараз ми вже бачимо як доводиться дипломатам майстерно балансувати війну за вакцини з необхідністю допомагати найближчому партнеру", - заявив він.

Кулеба назвав другий тест - відновлення мобільності у світі, в тому числі і повноцінне функціонування безвізу між Україною та ЄС.

"Наскільки мобільність відновиться під час контрольованої пандемії і після її згасання, чи не будуть вигадані штучні обмеження для контролю над пересуванням, чи не будуть запроваджені додаткові складнощі та процедури, де проляже та межа між розумними процедурами для захисту здоров'я громадян і процедурами, які суттєво обмежують мобільність - це буде тест для людства на його єдність", - заявив він.