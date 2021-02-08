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Восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Один из них - это восстановление полноценной мобильности.

Об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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По его словам, первый тест - это доступ к вакцине, этот тест сейчас проходят.

"Здесь я хочу сказать спасибо всем друзьям Украины в мире, которые сотрудничают с нами в вопросе поставок вакцины... И сейчас мы уже видим, как дипломатам приходится искусно балансировать войну за вакцины с необходимостью помогать ближайшему партнеру", - заявил он.

Кулеба назвал второй тест - восстановление мобильности в мире, в том числе и полноценное функционирование безвиза между Украиной и ЕС.

"Насколько мобильность восстановится во время контролируемой пандемии и после ее затухания, не будут ли придуманы искусственные ограничения для контроля над передвижением, не будут ли введены дополнительные сложности и процедуры, где пройдет грань между умными процедурами для защиты здоровья граждан и процедурами, которые существенно ограничивают мобильность - это будет тест для человечества в его единстве", - заявил он.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает коронавирус единственной проблемой украинского безвиза. Сейчас пандемия касается всех стран.

Ранее Кулеба говорил, что пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза.

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Новости Украины Дмитрий Кулебапандемия
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