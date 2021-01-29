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Питання тарифів має бути вирішене комплексно, - Зеленський

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні планують знайти комплексне вирішення питання тарифів. Відповідне доручення Кабінету міністрів і НКРЭКУ дав президент Володимир Зеленський.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

За його словами, навесні все газопостачальні компанії повинні представити річні продукти.

"Там повинна бути вигідна фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди могли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано задирати. Взагалі питання тарифів повинен бути проаналізований і вирішено комплексно. За моїм дорученням уряд і НКРЭКУ зараз цим займаються", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що в НКРЭКУ заявили, що зараз на ринку спостерігається зниження цін на природний газ, яке може продовжитися навесні.

Також повідомлялося, що вчора Верховна рада рекомендувала Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт.

Крім цього уряд вирішив компенсувати частини побутових споживачів підвищення тарифів на електроенергію. Із спеціального фонду держбюджету виділили 1,4 млрд гривень.

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