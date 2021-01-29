Вопрос тарифов должен быть решен комплексно, - Зеленский

В Украине планируют найти комплексное решение вопроса тарифов. Соответствующее поручение Кабинету министров и НКРЭКУ дал президент Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, весной все газоснабжающие компании должны представить годовые продукты.

"Там должна быть выгодная фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать. Вообще вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно. По моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что в НКРЭКУ заявили, что сейчас на рынке наблюдается снижение цен на природный газ, которое может продолжиться весной.

Также сообщалось, что вчера Верховная рада рекомендовала Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт.

Кроме этого правительство решило компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию. Из специального фонда госбюджета выделили 1,4 млрд гривен.