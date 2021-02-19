Питання закінчення війни в Україні перебуває у кабінеті Путіна, - Данілов

Данілов наголосив, що весь світ розуміє, що питання завершення війни в Україні перебуває лише в кабінеті Путіна.

"Питання закінчення війни перебуває в кабінеті одної особи - Володимира Путіна. До того часу, поки ця людина не ухвалить рішення про закінчення війни, яку вони вже 7 років ведуть на території України, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть. Єдина людина, яка може закінчити війну - це Путін. Це знає весь світ", - заявив він.

Секретар РНБО додав, що єдиним завданням Кремля є знищення України, але зараз час на боці українців.

"Ще раз повторюю, питання закінчення війни перебуває тільки в кабінеті Путіна, в його голові. Інших варіантів - немає... Бо у них одне єдине завдання - знищення України. Ми маємо обов'язково виграти війну. І зараз час працює не на РФ, час працює на український народ", - сказав Данілов.

Нагадаємо, на вихідних Путін заявив, що Росія "не залишить" Донбас.

Пізніше в Кремлі пояснили, що Путін у своїй заяві про Донбасі мав на увазі "соціальну допомогу".

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості та експерти - Антон Геращенко, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Олексій Мочанов та інші - розповідають зокрема про екстрене засідання РНБО, на якому було оголошено про санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Також обговорюють питання, чому по Україні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус. Ну, і, звісно, не обійшли стороною нове підвищення штрафів за порушення ПДР.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 19 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин за завищеною ціною



Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.



Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.



А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.