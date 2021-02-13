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Путін заявив, що "не залишить Донбас"

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 23:18
Путін заявив, що "не залишить Донбас" Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас "не дивлячись ні на що".

Про це повідомляє ТАСС.

Під час спілкування з журналістами Путін заявив, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, у Донбасі".

"На наших з вами плечах - я кажу „наших з вами“, тому що ви четверта влада - величезна відповідальність за Росію в цілому... Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що", - сказав російський президент.

Раніше у Путіна заявили, що Російська Федерація не планує включати в свій склад окупований Донбас.

РБК-Україна писало, що Путін заявляв, що врегулювання на Донбасі неминуче і Росія буде нарощувати підтримку у питаннях виробництва, соціального та інфраструктурного характеру.

виключив перегляд мінських угод без прямого діалогу України з ОРДЛО.

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