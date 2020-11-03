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В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 14:43
В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3890.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосував 251 нардеп.

Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

Штрафувати будуть:

  • за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно,
  • невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, раніше в Мін'юсті розповіли, що схвалений Кабінетом міністрів законопроект про штрафи за перебування у громадських місцях без маски пропонує знизити їх розмір в 100 разів. Передбачається, що людей будуть штрафувати на 170-255 гривень.

Як писало РБК-Україна, 4 листопада комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності розгляне даний проект закону.

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