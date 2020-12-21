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Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго, - декларація

Автор: Анастасия Рокитна

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики. 17 грудня в парламенті не вистачило голосів за його призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України

Декларація зареєстрована в реєстрі НАПК.

У декларації він вказав, що в 2019 році заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн гривень і ще 2,23 млн гривень як голова наглядової ради "Укрнафти". Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що Юрія Вітренко планують призначити головою Міністерства енергетики і це може стати випробувальним терміном перед прем'єрством.

За словами співрозмовників видання, український олігарх Ігор Коломойський визнає Вітренка як професіонала, але це не його людина.

Зазначимо, Верховна рада провалила призначення Юрія Вітренко першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики.

Після цього голова фракції "Слуга народу" заявив, що призначення Вітренка повторно винесуть на голосування у січні.

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