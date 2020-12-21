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Витренко претендует на пост замглавы Минэнерго, - декларация

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 12:22
Витренко претендует на пост замглавы Минэнерго, - декларация Фото: Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Анастасия Рокитна

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. 17 декабря в парламенте не хватило голосов за его назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины

Декларация зарегистрирована в реестре НАПК.

В декларации он указал, что в 2019 году заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн гривен и еще 2,23 млн гривен как глава набсовета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что Юрия Витренко планируют назначить главой Министерства энергетики и это может стать испытательным сроком перед премьерством.

По словам собеседников издания, украинский олигарх Игорь Коломойский признает Витренко как профессионала, но это не его человек.

Отметим, Верховная рада провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

После этого глава фракции "Слуга народа" заявил, что назначение Витренко повторно вынесут на голосование в январе.

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