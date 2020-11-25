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У Вінниці планують перенести карантин вихідного дня

Новость на русском → Вінниця, Середа 25 листопада 2020 12:05
У Вінниці планують перенести карантин вихідного дня Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Вінницькій міській раді запропонували перенести карантин вихідного дня на понеділок та вівторок, замість суботи та неділі. Остаточне рішення має прийняти комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний, передає місцеве видання vlasno.info.

За його словами, так підприємцям буде легше працювати і вони отримають виторг та зможуть виплатити усю заробітну плату своїм працівникам.

"Ми пропонуємо обласній комісії ТЕБ та НС перенести умовні вихідні дні на понеділок та вівторок... Також написали таке ж саме звернення до прем’єр-міністра України", - пояснив Очеретний.

Він також додав, що для підприємців ініціюватимуть скасування єдиного податку. Йдеться про податок для першої та другої груп.

Нагадаємо, відсьогодні Кабмін зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину.

Зазначимо, в Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколів за порушення правил карантину вихідного дня.

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