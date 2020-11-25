В Виннице планируют перенести карантин выходного дня

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Винницком городском совете предложили перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник, вместо субботы и воскресенья. Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил заместитель винницкого городского главы Андрей Очеретный, передает местное издание vlasno.info.

По его словам, так предпринимателям будет легче работать и они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам.

"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник... Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины", - пояснил Очеретный.

Он также добавил, что для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп.

Напомним, с сегодняшнего дня Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина.

Отметим, в Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушение правил карантина выходного дня.