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В Виннице планируют перенести карантин выходного дня

Новина українською → Винница, Среда 25 ноября 2020 12:05
В Виннице планируют перенести карантин выходного дня Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Винницком городском совете предложили перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник, вместо субботы и воскресенья. Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил заместитель винницкого городского главы Андрей Очеретный, передает местное издание vlasno.info.

По его словам, так предпринимателям будет легче работать и они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам.

"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник... Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины", - пояснил Очеретный.

Он также добавил, что для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп.

Напомним, с сегодняшнего дня Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина.

Отметим, в Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушение правил карантина выходного дня.

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