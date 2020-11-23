ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні склали 1144 протоколів за порушення карантину вихідного дня

Новость на русском → Україна, Понеділок 23 листопада 2020 14:40
В Україні склали 1144 протоколів за порушення карантину вихідного дня Фото: контроль дотримання карантину (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколів за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Так, були закриті 969 закладів торговельного та побутового обслуговування, 327 закладів громадського харчування, 18 закладів з надання послуг розміщення, 22 торгово-розважальних центрів, 5 спортивних залів і басейнів, 4 дискотек і нічних клубів, а також 2 театру, кінотеатру чи музею.

"За результатами перевірок на представників закладів складено 1144 адміністративних протоколів. Також протягом вихідних розпочато дві кримінальні провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Крім цього було винесено 1395 постанов за перебування громадян в громадських будівлях, спорудах і громадському транспорті без масок.

Всього з початку дії карантину складено вже 58 034 протоколів, порушено 494 кримінальних справи.

Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області виявлено 121 порушення карантину вихідного дня.

Також повідомлялося, що у Києві склали 243 протоколу про порушення карантину вихідного дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство карантин нарушения
NEWS
Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
Олександр Білоусфінансовий редактор Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
DAILY
Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою